احتفال مخيف.. جوميز يعتذر لطفل أصابه الذعر من «رقصة الأسد»

2019/02/22 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحق الحزم الخسارة الأولى بالهلال حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالفوز عليه 2-1 في الرياض بعد إلغاء هدف للهلال واحتساب ركلة جزاء للحزم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو اليوم السبت.

وسجل الفرنسي بافتيمبي جوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 77 لكن الحكم ألغاه بعد احتجاج لاعبي الحزم ومطالبتهم بركلة جزاء في الهجمة السابقة على الهدف.

واستعان الحكم بتقنية الفيديو ليلغي هدف الهلال ويحتسب ركلة جزاء للحزم أحرز منها البرازيلي فاجنر اليماو هدف الفوز في الدقيقة 80.

ووضع جوميز الهلال في المقدمة في الدقيقة 18 بعد تمريرة عرضية متقنة من محمد البريك.

وأدرك الحزم التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عبر محمد الصيعري بعد خطأ دفاعي من البرتو بوتيا لتسكن الكرة شباك العُماني علي الحبسي.

ورغم خسارته على ملعبه احتفظ الهلال بالصدارة برصيد 32 بينما تقدم الحزم للمركز 11 برصيد 14 نقطة.

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