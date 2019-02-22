صور: غواصو الداخلية ينقذون امراة حاولت الانتحار رفقة طفليها في بغداد

2019/02/22 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، انقاذ امراة برفقة طفليها من محاولة انتحار بعدما اقدمت على رمي نفسها من فوق احد جسور العاصمة.وذكر اعلام النجدة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (22 شباط 2019)، أن “امرأة اقدمت على الانتحار خلال رمي نفسها رفقة طفليها من فوق جسر الائمة”.وأضاف البيان، أن […]

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