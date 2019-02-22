نجل طالباني ينتقد “ازدهار أربيل ودهوك” على حساب السليمانية: لم يعد مقبولاً

2019/02/22 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعتبر نجل الرئيس العراقي الاسبق رانج طالباني، أن تشكيل حكومة كردستان عشوائياً باسم “الوحدة” لم يعد مقبولاً، فيما انتقد “ازدهار محافظتي أربيل ودهوك” على حساب السليمانية، مؤكداً أن الامر لم يعد مقبولاً.وقال طالباني، في تغريدات عديدة، تابعها “ناس”، اليوم (22 شباط 2019)، إن “هناك اعضاءً في الاتحاد الوطني الكردستاني، […]

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