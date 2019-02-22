الدولار الأمريكي يتجه إلى تسجيل أول خسائر أسبوعية في شهر

2019/02/22 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: خيّم الهبوط على أداء الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه الورقة الخضراء إلى تسجيل أولى خسائرها الأسبوعية في نحو شهر.





وتعيش الورقة الأمريكية تحت الضغط جراء التطورات الإيجابية بشأن القضايا التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم والتي تشهد في الوقت الحالي مفاوضات كثيفة في مسعى للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الهدنة التجارية في الأول من مارس القادم.





وكان الدولار استفاد في العام الماضي من تكالب المستثمرين عليه باعتباره أحد الملاذات الآمنة في أوقات التوترات التجارية.





وتأثرت مكاسب العملة سلباً بالبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، حيث صعد طلبيات السلع المعمرة لكن بوتيرة أقل من التقديرات إلى جانب مبيعات المنازل القائمة والتي سجلت أدنى مستوى في نحو 3 سنوات.





ويتجه الدولار الأمريكي إلى تسجيل خسائر بنسبة 0.3% خلال الأسبوع الذي سينتهي اليوم لتكون بذلك أكبر وتيرة هبوط أسبوعية في نحو شهر.





وبحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند مستوى 1.1340 دولار لكل يورو.





في حين صعد الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بأكثر من 0.1% ليسجل 110.83 ين كما سجل زيادة أمام العملة البريطانية بنحو 0.2% ليسجل الجنيه الإسترليني 1.3019 دولار.





بينما تراجعت الورقة الخضراء أمام الفرنك السويسري بنسبة هامشية 0.08% ليهبط الدولار إلى 1.0002 فرانك.





أما بالنسبة للمؤشر الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 من العملات الرئيسية فسجل تراجعاً هامشياً بنسبة 0.07% إلى 96.542.





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