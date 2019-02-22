أوامر تركية باعتقال مئات من أفراد الجيش

2019/02/22 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مكتب المدعي العام التركي، الجمعة، إصدار أمر باعتقال 295 من أفراد الجيش بسبب الاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.وأورد بيان المدعي العام التركي أن القائمة تضم ثلاثة عسكريين برتبة عقيد وثمانية برتبة رائد وعشرة برتبة ملازم.وأضاف أن […]

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