لجنة الصحة النيابية تطالب رئيس الوزراء باتخاذ اجراءات لإنصاف ذوي المهن الصحية

2019/02/22 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاتخاذ اجراءات عملية لإنصاف ذوي المهن الصحية والتمريضية.

وأكد الجبوري في تصريحات صحفية، تضامن لجنة الصحة والبيئة مع ذوي المهن الصحية والتمريضية، ودعمها وتأييديها لجميع مطالبهم المشروعة، وأهمها رفع التسكين عن درجاتهم الوظيفية وزيادة مخصصات الخطورة بما يتناسب مع جهودهم.

وأعرب الجبوري عن أمله بأن تحسم اللجنة التي سيتم تشكيلها بأمر من مجلس الوزراء قضيتهم بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى ان اللجنة البرلمانية ستتابع وتنتظر القرارات التي ستصدر عنها.

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