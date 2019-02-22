مجلس محافظة ذي قار يصدر بيانا حول اضراب موظفي المهن الصحية

2019/02/22 | 12:56

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اصدر مجلس محافظة ذي قار بيانا حول اضراب موظفي المهن الصحية في مستشفيات المحافظة وجاء فيه:

شبكة اخبار الناصرية:اصدر مجلس محافظة ذي قار بيانا حول اضراب موظفي المهن الصحية في مستشفيات المحافظة وجاء فيه:

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