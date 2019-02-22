رفع 500 تجاوز على الشبكة الكهربائية في ذي قار

2019/02/22 | 12:56

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لمحة مختصرة:

وكالات:

أعلن فرع توزيع كهرباء محافظة ذي قار اليوم الجمعة عن رفع 500 حالة تجاوز على الشبكة الكهربائية وتنظيم 159 اشتراك أصولي في مدينة الناصرية وذلك ضمن حملة واسعة بهذا الشأن.

وقالت الدائر

وكالات:أعلن فرع توزيع كهرباء محافظة ذي قار اليوم الجمعة عن رفع 500 حالة تجاوز على الشبكة الكهربائية وتنظيم 159 اشتراك أصولي في مدينة الناصرية وذلك ضمن حملة واسعة بهذا الشأن.

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