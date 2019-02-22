الدوري الأميركي: ميلووكي يعزز صدارته بفوز مثير على بوسطن

2019/02/22 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويدين ميلووكي باكس بفوزه أيضا غلى نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 30 نقطة بينها 12 نقطة في الربع الأخير، وقاد فريقه إلى الفوز الثاني تواليا على بوسطن سلتيكس في 3 مواجهات بينهما هذا الموسم.وأضاف أنتيتوكونمبو الذي يبلغ معدله التهديفي 27,2 نقطة في المباراة هذا الموسم، 13 متابعة، وأنهى ميدلتون المباراة بتسجيله 15 نقطة مع 13 متابعة (رقم قياسي شخصي في المتابعات هذا الموسم)، وأضاف مالكولم بروغدون 15 نقطة.وهو الفوز الثالث تواليا لميلووكي باكس والخامس عشر في مبارياته الـ17 الأخيرة بينها 9 انتصارات في مبارياته التسع الأخيرة والـ44 في 58 مباراة هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة الدوري والمنطقة الشرقية.ويتقدم ميلووكي بفارق فوز عن تورونتو رابتورز واثنين عن غولدن ستايت حامل اللقب في صدارة الدوري.في المقابل، مني بوسطن سلتيكس بخسارته الأولى بعد فوزين متتاليين، والثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة والـ22 في 59 مباراة هذا الموسم فبقي رابعا في المنطقة الشرقية.وتألق كايري إيرفينغ وآل هورفورد في صفوف الخاسر بتسجيل الأول 22 نقطة والثاني 21 نقطة مع 17 متابعة بينها 10 دفاعية.وهي المباراة الأولى للفريقين بعد مباراة كل النجوم التي خسرها فريق أنتيتوكونمبو أمام فريق نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس 164-178، وسجل النجم اليوناني خلالها 38 نقطة مع 11 متابعة و5 تمريرات حاسمة.وقاد ستيفن كوري وكيفن دورانت فريقهما غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في العامين الأخيرين إلى استعادة التوازن بفوز صعب على ساكرامنتو كينغز 125-123.وسجل كوري 36 نقطة بينها 10 ثلاثيات مع 7 تمريرات حاسمة، واضاف دورانت، أفضل لاعب في مباراة كل النجوم، 28 نقطة مع 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة.وحطم نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن رقم أسطورة كرة السلة الأميركية ويلت تشامبرلاين لثاني أطول سلسلة من المباريات مع 30 نقطة على الأقل، عندما سجل 30 نقطة في سلة مضيفه لوس أنجليس ليكرز دون أن يجنب فريقه الخسارة 106-111.وبلغ أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، عتبة 30 نقطة على الأقل للمباراة الثانية والثلاثين تواليا، ليحطم رقم تشامبرلاين الذي يحمل أيضا الرقم القياسي في هذه الفئة مع 65 مباراة متتالية.وفرض "الملك" جيمس نفسه نجما في صفوف ليكرز بتسجيله 29 نقطة مع 11 متابعة وأعاده إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين.وفي باقي المباريات، فاز كليفلاند كافالييرز على فينيكس صنز 111-98، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ميامي هيت 106-102، فيما خسر بروكلين نتس أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 99-113.

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