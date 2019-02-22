2019/02/22 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زائرون يشاهدون عرضا للوحة "ستاري نايت" لفنسنت فان جوخ بصورة من أرشيف رويترز

يتيح معرض فني في باريس فرصة لرواده للانغماس في الفضاءات اللونية لفن فنسنت فان جوخ كما لما يحدث من قبل.

وتقدم قاعة عرض (لواتيليه دي لوميير) نسخا رقمية متعددة الطبقات من بعض أشهر لوحات فان جوخ ومنها “ليلة مرصعة بالنجوم فوق نهر الرون” (ستاري نايت أوفر ذا رون)‭ ‬و”ساحة كنيسة تحت المطر” (تشرشيارد ان ذا رين) على شاشات على الأرضية والجدران.

ومع التنقل بين المراحل المختلفة يترقرق الماء عبر الضوء بينما تتساقط قطرات المطر في العرض البصري المصحوب بمقطع موسيقي ثري.

وقال ميكيل كوزيجو مدير المعرض لرويترز “بالطبع سنعرض لوحة ستاري نايت كما سنعرض (لوحات مليئة) بزهور عباد الشمس والسوسن”.

وأضاف “الفكرة هنا هي اقتراح شيء مختلف عن المتاحف الكلاسيكية.



ويسمح للزوار بالدخول إلى اللوحات فعليا”.

يفتتح معرض “فان جوخ، لا نوي إيتواليه” يوم الجمعة ويستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول وهو ثاني مشروع للفن الرقمي بعد معرض جوستاف كليمت في عام 2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معرض فني في باريس يقدم محاكاة بصرية للوحات فان جوخ) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معرض فني في باريس يقدم محاكاة بصرية للوحات فان جوخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).