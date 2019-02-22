نفط ميسان يواصل التألق ويفوز على نفط الجنوب 2-1

2019/02/22 | 13:02

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(المستقلة)..واصل فريق نفط ميسان تالقه ، ليحقق فوزا ثمينا على ضيفه نفط الجنوب بتيجة ٢/١ في المبارة التي جرت على أرض ملعب ميسان الدولي ضمن بطولة الدوري الممتاز الجولة١٨.

وهذه المباراة هي الأولى التي تجري على ملعب ميسان بعد إكمال أعمال الصيانة،واعادة افتتاحه.

وشهدت المبارة حضورا جماهيريا متميزا، فيما قدم الفريقان مبارة جميلة وعرضاً مقنعاً لجمهور ميسان. سجل اللاعب وسام سعدون هدف التقدم لنفط ميسان عند الدقيقة ١٢ وقبل نهاية الشوط الاول سجل نفط الجنوب هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب وسام مالك، وقبل أن يعلن الحكم نهاية الشوط الأول سجل مهاجم ميسان مهدي دغاقلة الهدف الثاني ، وهدفه الاول مع ميسان لينتهى الشوط الاول بهذه النتيجة.

التي استمرت حتى نهاية المبارة لتنتهي بهدفين لميسان مقابل هدف واحد للجنوب

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