صلاح واثق في قدرة ليفربول على التعامل مع ضغوط المنافسة على اللقب

2019/02/22 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، اليوم الجمعة إن الضغط جزء لا يتجزأ من اللعب لفريق يملك طموح الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ نحو 30 عاما.

ويتأخر ليفربول عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف لكنه خاض مباراة أقل من حامل اللقب.



وسيستعيد الفريق القمة في حال تجنبه الخسارة في أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد بعد غد الأحد.

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية “قلت في نوفمبر الماضي إنه يوجد ضغط وسيستمر حتى نهاية الموسم لأنه عندما تسعى للفوز بالدوري الممتاز يجب تقبل الضغوط.”.

وتابع “عندما تعود لمنزلك تصاحبك هذه الضغوط لكنها يمكن أن تساعدك على العمل بقوة أكبر والتركيز أكثر.



دائما ما يكون لديك هدف وحلم في ذهنك هو الرغبة في الفوز بالدوري.



قلت ذلك عندما حضرت إلى هنا قبل عامين.



حلمي الفوز بلقب الدوري”.

وعقب تعادلين أمام ليستر سيتي ووست هام يونايتد جاء الفوز 3-صفر على بورنموث ليقلل من مخاوف الجماهير بشأن بداية انهيار ليفربول جراء الضغوط.

لكن صلاح قال إن هذا شعور طبيعي للاعبين في مثل هذا المستوى يطاردون لقب مهم وصعب.

وأضاف الدولي المصري “يمكنك الشعور بذلك لأننا بشر.



بالنسبة لي لا يهم الفوز في مباراة الآن أو قبل ثلاثة أسابيع.



أريد الفوز بكل مباراة لكني أقول لنفسي أننا نلعب من أجل اللقب لذلك فالضغوط شيء طبيعي”.

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