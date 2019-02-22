الزمالك يأمل استعادة التوازن محليا وأفريقيا على حساب بترو أتليتيكو

2019/02/22 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأمل الزمالك متصدر الدوري المصري استعادة توازنه في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والابتعاد عن ذيل ترتيب المجموعة الرابعة عندما يستضيف بتروأتليتيكو الأنجولي ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات بعد غد الأحد.

ويتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة من مباراتين بعد خسارته 4-2 على أرض جورماهيا الكيني والتعادل 1-1 مع ضيفه نصر حسين داي الجزائري متصدر المجموعة بأربع نقاط بينما يأتي جورماهيا وبترو أتليتيكو في المركز الثاني ولكل منهما ثلاث نقاط.

ويسعى السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك إلى تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات لتخفيف الضغط عليه عقب التعادل 2-2 مع طلائع الجيش في الدوري المحلي يوم الأربعاء الماضي ما يمثل تهديدا للفريق بفقد صدارة الدوري المحلي والخروج من بطولة أفريقيا مبكرا.

وتلقى جروس تهديدا صريحا من إدارة الزمالك بالإقالة حال استمرار تراجع نتائج وأداء الفريق في مبارياته القادمة سواء المحلية أو الافريقية.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه اجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة بترو أتليتيكو وحثهم على الانتصار للعودة للمنافسة على التأهل لدور الثمانية.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن منصور قوله “ندعم اللاعبين والجهاز الفني ونؤكد أن التعادل الأخير مع طلائع الجيش في الدوري لن يؤثر على معنوياتهم محليا أو افريقيا لأن كل شيء لا يزال بأيدينا”.

وطالب رئيس الزمالك الجماهير باستمرار مساندة الفريق والحضور بكثافة في مباراة بطل أنجولا بعد غد في استاد برج العرب بالاسكندرية.

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