2019/02/22 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الخبير الأمني صفاء الاعسم، أن عددا من دول الجوار وأمريكا قامت بدعم عصابات داعش الإرهابية بـ100 مليون دولار لتنفيذ هجمات داخل الأراضي العراقية مجددا، فيما بين أن الهجمات حصلت لفرض بقاء القوات الأمريكية وخلق نوع من الفوضى داخل البلاد.وقال الاعسم في تصريح له إن “عددا من دول الجوار تعاونت مؤخرا مع واشنطن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخطط جديد..



أمريكا نقلت دواعش من سوريا الى العراق alansaar.

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