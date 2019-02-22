بنغلادش.. حريق ضخم في العاصمة البنغالية يودي بحياة 70 شخصا (فيديو)

2019/02/22 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلع حريق في منطقة تشوكبازار في العاصمة البنغالية دكا، أمس الخميس،

بمبنى يستخدم كمستودع لمواد كيميائية لكنه سرعان ما انتشر ليصل إلى

المباني المجاورة موديا بحياة 70 شخصا.وأصيب بالحريق الضخم نحو 50 شخصا آخرين، ولم يتم السيطرة بعد على

الحريق الذي نشب في منطقة ضيقة مكتظة بالبيوت والمحال والمستودعات.

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