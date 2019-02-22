2019/02/22 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / متنبئ جوي : قدوم منخفض جوي الى العراق سيربك حالة الطقس فيه

واع / بغداد / ز .ا

تشير التوقعات الجوية، الجمعة ، قدوم منخفض جوي الى العراق سيربك حالة الطقس فيه.

وذكر المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "خرائط الطقس تشير الى تكوّن منخفض سطحي وسط الجزيرة العربية سيسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي".

وتوقع "أمطار خفيفة اليوم الجمعة تشمل معظم مدن الجنوب ووسط البلاد ايضا وشرقها والمنطقة الشمالية (رعدية أحياناً)".

وتابع عطية "أما فرص المنطقة الغربية من الامطار فتبدو ضعيفة هذا اليوم وتتحسن يوم غد السبت"".

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