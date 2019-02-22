2019/02/22 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الإدارة التي يقودها الأكراد والتي تدير مساحة كبيرة من شمال سوريا بقرار الولايات المتحدة إبقاء 200 جندي أمريكي في سوريا بعد سحب القوات، قائلة إن ذلك سيحمي منطقتهم وقد يشجع دولا أوروبية على أن تبقي قواتها أيضا.

وقال عبد الكريم عمر أحد مسؤولي العلاقات الخارجية في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لرويترز “بنقيم قرار البيت الأبيض بالاحتفاظ بمئتي جندي لحفظ السلام في المنطقة… إيجابيا، ويمكن أن يشجع هذا القرار الدول الأوروبية الأخرى وخاصة شركاؤنا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أيضا (على) الاحتفاظ بقوات في المنطقة”.

وأضاف “أعتقد أن بقاء هذه القوات في هذه المنطقة، حتى تحل أزمة البلد سيكون حافزا وداعما ووسيلة ضغط أيضا على دمشق لكي تحاول جديا في أن يكون هناك حوار لحل الأزمة السورية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الحكم الذاتي شمال سوريا ترحب بقرار الإبقاء على 200 جندي أمريكي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة الحكم الذاتي شمال سوريا ترحب بقرار الإبقاء على 200 جندي أمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).