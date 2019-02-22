أسهم أوروبا مستقرة ونتائج أرباح شركات تخلق حركة في السوق

2019/02/22 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، بدعم من التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ونتائج أعمال قوية من نسلته وأسترا زينيكا وإيرباص.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % بحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش، وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 % وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.

وارتفع المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.4 % في الوقت الذي تنفس فيه المستثمرون الصعداء لتفادي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الكساد في نهاية العام الماضي.

ويتجه المؤشر الأوروبي لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

وخطفت الأسهم ذات الثقل للشركات الصناعية وتلك العاملة في تصنيع السلع الاستهلاكية الأساسية الأضواء اليوم.



وحققت إيرباص نتائج أعمال أفضل من التوقعات، مما خفف الأثر السلبي الناجم عن نبأ تخلي أكبر مجموعة أوروبية للطيران عن برنامجها لإنتاج طائرات إيه380.



وقفزت أسهم الشركة خمسة بالمئة إلى مستويات تقل قليلا عن المستوى القياسي الذي سجلته في يوليو/ تموز الماضي.

وتجاوزت مبيعات أسترا زينيكا التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي وتتوقع شركة صناعة الأدوية البريطانية عاما آخر من النمو مما دفع أسهمها للارتفاع أكثر من 4 %.



وتتجه أسهم الشركة إلى تسجيل أفضل أداء يومي منذ يوليو/ تموز من العام الماضي.

وارتفعت أسهم نستله، أكبر شركة في العالم لإنتاج الأغذية والمشروبات، لأعلى مستوى على الإطلاق بعد أن أعلنت عن توقعات متفائلة لبقية العام وتحسن الآفاق في الصين وأمريكا الشمالية.

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