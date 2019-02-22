2019/02/22 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارع خبراء التقنية، مؤخرا، إلى عقد مقارنات بين هاتف "Galaxy S10E" الذي أعلنته شركة "سامسونغ" وهاتف "iPhone XR" الذي طرحته أبل في وقت سابق.ويمثل هذان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهاتفان "الرخيصان" Galaxy S10E و iPhone XR.. أيهما أفضل؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهاتفان "الرخيصان" Galaxy S10E و iPhone XR.. أيهما أفضل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).