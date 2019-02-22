انتصارات للجيش واللجان الشعبية في ارجاء مختلفة باليمن

2019/02/22 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات في مواجهة العدو السعودي ومرتزقته في جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية

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