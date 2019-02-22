اميركا تعد لشن حرب ضد روسيا

2019/02/22 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجنرال، ديفيد غولدفاين، أن "الولايات المتحدة تعد خطة حصان طروادة لشن حرب خفية ضد روسيا".وقال غولدفاين، إن "الولايات المتحدة تطور استراتيجية جديدة لشن حرب ضد روسيا والصين، جوهرها هو الغزو الخفي في عمق أراضي العدو ومهاجمة نقاط ضعفه".

وقال الجنرال الأمريكي خلال كلمة ألقاها في معهد بروكينغز للأبحاث في واشنطن بهذا الشأن، إن "تكلفة إعداد هذه الاستراتيجية ستبلغ حوالي 135 مليار دولار، ويجري العمل عليها استجابة لتهديدات روسيا والصين".

وتراهن الاستراتيجية الجديدة على الطائرة المقاتلة الشبح من الجيل الخامس، المتعددة الأغراض من طراز إف–35، التي ستكون بمثابة مقر لتنسيق الهجوم.

وأسر قائد أركان سلاح الجو الأمريكي، بأن "الفكرة في هذه الخطة لا تتمثل في مهاجمة نقاط القوة، بل نقاط ضعف الخصم.



هذا هو التغيير الجذري بالنسبة لنا ثقافيا وفنيا على حد سواء".

وتابع، أن "الخطة العسكرية الأمريكية الجديدة تستخدم جميع صنوف الأسلحة، ما يجعل ليس فقط الطائرات أو الغواصات خفية، بل أيضا الوحدات البرية".

وعلّق في هذا الصدد موقع Telepolis" الإخباري الأمريكي على ذلك واستبعد وجود إمكانيات تقنية لتنفيذ خطة حصان طروادة الأمريكية، وذلك لأن روسيا والصين لديهما أحدث الأسلحة والتقنيات المتقدمة.



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