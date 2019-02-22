ثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا تسجل أدنى مستوى منذ 2014

2019/02/22 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من توقعات المحللين للشهر السادس على التوالي، بالتزامن مع فشل الاقتصاد في النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي.





وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "إيفو" للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا تراجع إلى 98.5 نقطة خلال شهر فبراير الجاري مقارنة مع 99.3 نقطة المسجلة في يناير السابق له.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل مؤشر ثقة الأعمال في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي مستوى 99 نقطة في شهر فبراير.





وتعتبر قراءة المؤشر خلال فبراير عند هذا المستوى هي الأدنى منذ ديسمبر 2014 كما أنها تمثل الهبوط الشهري السادس على التوالي.





وبالنسبة لمؤشر تقييم الوضع الحالي للاقتصاد، فانخفض إلى 103.4 نقطة في فبراير مقابل 104.5 نقطة في يناير.





أما مؤشر التوقعات المستقبلية والذي يرصد الآفاق لمدة 6 أشهر قادمة، فشهد هبوطاً إلى 93.8 نقطة في فبراير مقابل 94.3 نقطة المسجلة في يناير الماضي.





وفي بيانات منفصلة، فشل اقتصاد ألمانيا في النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي بالقراءة النهائية دون تغيير عن التقديرات الأولية ليتجنب الدخول في مرحلة ركود والتي تتطلب انكماشاً لمدة ربعيين متتالين.





كما أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا نما بنسبة 1.4% خلال إجمالي عام 2018 وهي نفس القراءة الأولية ومقابل ارتفاع بنحو 2.2% في العام السابق له.





وبحلول الساعة 9:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأرووبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة هامشية 0.08% ليسجل اليورو 1.1345 دولار.





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