كركوك: الأجهزة الأمنية تهدد صحفيين كورديين

2019/02/22 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الأجهزة الأمنية في كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، تهديدات لصحفيين كورديين، ما دفعهما للتوجه إلى أربيل حفاظا على سلامتهما.

مريوان جلال، مسؤول إعلام فرع كركوك للحزب الديمقراطي الكوردستاني أفاد (باسنيوز) بالصدد، قائلا: "تعرض الصحفيان الكورديان هزار كاكائي ومحمد جبار اللذان يعملان في فضائية كوردية مقربة من الديمقراطي الكوردستاني، للتهديد من قبل جهاز الاستخبارات في كركوك، على خلفية تقرير أعداه عن محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري، حيث تم استدعاءهما أمس الخميس وتهديدهما وسحب رخصهما الإعلامية".

وأوضح أن الصحفيين وفور خروجهما من مركز الاستخبارات "غادرا كركوك وتوجها إلى أربيل حفاظا على سلامتهما".

وببن جلال أن الأوضاع الأمنية في كركوك تدهورت بشكل كبير بعد خيانة ١٦ أكتوبر ٢٠١٧، كما يتم التضييق على النشاطات السياسية من قبل الأجهزة الأمنية ومنع عمل الإعلاميين.





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