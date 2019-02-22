قائد شرطة البصرة : العراق سلم الكويت رفات 300 من المفقودين

2019/02/22 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح ، ان العراق سلم الكويت رفات 300 كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي، مشيرا الى :" ان عدد المفقودين الكويتيين في العراق 613 شخصا ".

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