نائب يطالب هيئة الاعلام والاتصالات بممارسة دورها افي الرقابة على شركات الهاتف النقال

2019/02/22 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صادق السليطي، هيئة الاعلام والاتصالات بممارسة دورها الحقيقي في الرقابة والاشراف على تلك شركات الهاتف النقال باعتبارها المسؤولة عن عملهم.

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