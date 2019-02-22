الحداد: جزء كبير سيستقطع من موازنة كردستان إذا لم يسلم ٢٥٠ ألف برميل

2019/02/22 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد انه وفي حال عدم التزام إقليم كردستان بتسليم الـ٢٥٠ ألف برميل نفط من إنتاجه إلى الحكومة المركزية فانه سيتم استقطاع جزء كبير من موازنة الإقليم.

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