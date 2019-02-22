كوردستان سوريا.. انفجار قرب مقر لوحدات حماية الشعب في كوباني

2019/02/22 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلوقع انفجار، اليوم الخميس، قرب مقر عسكري لوحدات حماية الشعب الكوردية في قرية "كوربينكار" بمنطقة كوباني في كوردستان سوريا.وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، بأن الانفجار كان عنيفاً ووقع قرب مقر عسكري لوحدات حماية الشعب الكوردية، ما أدى إلى إحداث دمار هائل في المقر.وأضاف مراسل رووداو أن المعلومات الأولية تشير إلى فقدان 5 أشخاص حياتهم "4 مقاتلين ومدني واحد"، وإصابة آخرين نتيجة الانفجار الضخم.كما أشار مراسل شبكة رووداو الإعلامية إلى أن سبب الانفجار غير معروف، كما لم تتبنَ أي جهة التفجير حتى ساعة إعداد هذا الخبر.يذكر أن انفجاراً وقع، اليوم الخميس، قرب مستشفى "ديرسم" في شارع الفيلات وسط مدينة عفرين بكوردستان سوريا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى في حصيلةٍ أولية.يشار إلى أن مناطق كوردستان سوريا تشهد أماناً نسبياً مقارنةً بالمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل السورية المسلحة، أو حتى مناطق سيطرة الحكومة السورية، إلا أنها تشهد وقوع حوادث تفجير من فترة لأخرى، غالبيتها ناجمة عن زرع عبوات ناسفة أو سيارات مفخخة.

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