صور.. نادية مراد تتبرع بقيمة جائزة نوبل لبناء مستشفى بسنجار

2019/02/22 | 13:28

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شفق نيوز/ بدأت منظمة سلسلة الأمل الفرنسية العمل لبناء مستشفى في قضاء سنجار بقيمة جائزة نوبل التي تبرعت بها الناشطة الايزيدية نادية مراد العام الماضي عندما تحصلت على الجائزة مناصفة مع الطبيب الكونغولي دينيس ماكويجي لدورهما الإنساني في الدفاع عن ضحايا العنف الجنسي.المنظمة الفرنسية تحصلت رسمياً على المشروع لخبرتها في مجال بناء المستشفيات وتجهيزها بالمعدات الطبية العالمية الحديثة وتنتظر الموافقة الرسمية من الحكومة العراقية لبدء العمل، حيث قامت هذه المنظمة ببناء مستشفيات مماثلة في عدة بلدان حول العالم، كما أن المنظمة ستقوم بتدريب كادر من الأطباء العراقيين على يد أشهر الجراحين.وزار وفد فرنسي رفيع المستوى مكون من السفير الفرنسي ووفد من الوزارة الخارجية والمنظمات الفرنسية الانسانية ومبادرة نادية مراد، الحكومة العراقية في بغداد واقليم كوردستان خلال اليومين الماضين لغرض الحصول على الموافقات الرسمية ‏‏للبدء ببناء المستشفى التي تبرعت بمبلغ بنائها نادية مراد كما قاموا بزيارة قضاء سنجار.وبعد زيارة الوفد الى القضاء والإطلاع على الواقع الصحي هناك، اجتمع الوفد الفرنسي مع وزير الصحة العراقي في بغداد، الوفد اخبر وزير الصحة أن القضاء يعاني من ابسط الخدمات الصحية ومن عدم وجود المستشفيات وصالات الولادة وغرف العمليات وطلبوا منه الحصول على الأوراق الرسمية للبدء ببناء المستشفى .وخلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز التعاون في اعادة تاهيل البنى التحتية للمؤسسات الصحية من مستشفيات والمراكز الصحية التي تعرضت للدمار بسبب تنظيم داعش، كما وابدى الوزير خلال الاجتماع دعم وزارة الصحة والبيئة لعمل المنظمات الانسانية الدولية الذي يهدف الى اسناد المؤسسات الصحية في المناطق المحررة وخاصة في سنجار.مبادرة نادية والوفد الفرنسي طلبوا ايضاً من وزارة الصحة العراقية الحصول على الموافقة لتجهيز غرفة للعمليات وصالة للطوارئ في مركز قضاء سنجار/ شنگال قبل البدء ببناء المستشفى الرئيسيّة لأن المواطنون بأمس الحاجة لها، خاصة وأن القضاء لا يملك اي غرفة للعمليات والخدمات الطبية قليلة مما يضطر اهل المريض نقل مريضهم الى مستشفيات تبعد عن مركز القضاء من 3 – 4 ساعات للمعالجة.يذكر أن مبادرة نادية خصصت المبالغ المالية للمستشفى واجتمعت بدائرة الصحة في نينوى ووزارة الصحة العراقية وقدمت طلب إليهما للحصول على الموافقات الرسمية لتسليم المشروع بشكل نهائي الى المنظمة الفرنسيّة كما واختارت قطعة الارض التي ستبنى عليها المستشفى في سنجار.

ايزيدي 24

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