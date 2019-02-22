«فيفا» يمنع تشيلسي من ضم لاعبين جدد خلال فترتين مقبلتين للانتقالات

2019/02/22 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيدرو جناح تشيلسي إن الموسم أصبح على المحك بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الإثنين، ودعا زملاءه إلى الهدوء واستعادة أفضل مستوياتهم في المباراتين المقبلتين لتغيير حظوظ الفريق.

وخسر حامل لقب كأس الاتحاد بهدفين دون رد أمام مانشستر يونايتد في الدور الخامس لتزيد الضغوط على المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري.

وأضاف اللاعب الإسباني انه لا يوجد وقت للبكاء على اللبن المسكوب حيث تنتظر تشيلسي مواجهة مهمة في الدوري الأوروبي أمام مالمو وبعدها نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي.

وأبلغ بيدرو موقع تشيلسي على الانترنت “أهم شيء الآن هو الاحتفاظ بالهدوء والتدرب بكل قوة واستعادة أفضل المستويات وعكس ذلك سيصبح الفريق في ورطة”.

وتابع “تنتظرنا مباراة مهمة في الدوري الأوروبي وكذلك نهائي كأس الرابطة أمام سيتي”.

ويتفوق تشيلسي على مالمو 2-1 من مباراة ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي ويستضيف الفريق السويدي غدا الخميس إيابا.

ودعا سيزار أزبليكويتا الذي ارتدى شارة قيادة الفريق في غياب جاري كاهيل اللاعبين أيضا إلى الهدوء.

وقال أزبليكويتا “في تشيلسي اعتدنا الفوز بالكثير من الألقاب وكنا من أنجح فرق إنجلترا في العامين الأخيرين”.

وتابع “سنلعب مباراة في الدوري الأوروبي، غدا الخميس، وبعدها مباراة نهائي كأس الرابطة ..



أتمنى أن نحافظ على هدوئنا غدا وأن نفوز باللقب يوم الأحد”.

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