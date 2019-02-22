القانونية النيابية: الدستور منح النواب مسلكين قانونيين هما السؤال البرلماني والاستجواب

2019/02/22 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن آلية طرح ملفات الفساد ومخالفات السلطة التنفيذية، من قبل أعضاء مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، إن من واجبات أعضاء مجلس النواب، طرح ملفات الفساد ومخالفات السلطة التنفيذية، لكن بشرط أن لا تكون حديث الاعلام فقط وحديث التسقيط السياسي، بل هناك آليات منحها الدستور للنواب لطرح هكذا ملفات.

وبين العقابي، أن من يمتلك وثائق او أدلة على مخالفات السلطة التنفيذية، عليه ان يسلك المسلك القانوني في اتخاذ الاجراء المناسب، موضحاً ان المسلك القانوني هو أما إحالة ملفات الفساد والمخالفات الى القضاء، او التحقيق عبر المؤسسات الدستورية.

وأضاف، ان الدستور منح النواب أيضاً، مسلكين قانونيين وهما السؤال البرلماني والاستجواب.

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