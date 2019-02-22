ائتلاف العبادي يطالب قناة العراقية بالرد على الاتحاد الأوربي

2019/02/22 | 13:38

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بغداد- العراق اليوم:

رد ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، على تقرير للاتحاد الاوربي، اتهم فيه الاع...





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