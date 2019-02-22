الاطاحة بذئب مكحول

2019/02/22 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية اليوم الجمعة من الاطاحة بالارهابي الملقب بذئب مكحول في محافظة صلاح الدين .

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