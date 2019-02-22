النجدة النهرية تنقذ امرأة وطفلها من محاولة انتحار

2019/02/22 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة تابعة للنجدة النهرية ،اليوم الجمعة، من انقاذ امرأة وطفلها من محاولة انتحار .

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