2019/02/22 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمَّلَ رئيسُ اللجنةِ الثوريةِ العليا محمد علي الحوثي التحالفَ السعودي منعَ وصولِ المنظماتِ الانسانيةِ إلى مطاحنِ البحرِ الأحمرِ في الحديدةِ لتوزيعِ القمحِ على المدنيين المحاصرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن : الحوثي يحمِّل التحالف السعودي منع وصول المساعدات الإنسانية للحديدة) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن : الحوثي يحمِّل التحالف السعودي منع وصول المساعدات الإنسانية للحديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).