2019/02/22 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتلَ نحوُ عشرين شخصًا على الأقلِ جراءَ تفجيرِ سيارةٍ مفخخةٍ استهدفت شاحنةً , تَقلُ عمالًا من حقلِ العمرِ النفطي شرقَ ريفِ دير الزور .

مراسلُنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا : مقتل 20 شخصا بتفجير سيارة مفخخة شرق ريف دير الزور) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا : مقتل 20 شخصا بتفجير سيارة مفخخة شرق ريف دير الزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).