المرجعية الدينية تشدد على ضرورة الوعي والإدراك والإلتزام بالقانون والآداب العامة

2019/02/22 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت المرجعية الدينية أهمية الوعي والإدراك في معالجة المشكلات

التي تطال المجتمع وتشكل خطورة كبيرة عليه .

معتمد المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي دعا في

خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف إلى الإلتزام

بالقانون والسلوك القويم والأخلاق والآداب العامة والحرية في

التعامل مع الآخرين من دون أيّ تجاوز أو فوضى أو إعتداء على الأشخاص

، وأشار إلى أهمية العمل وفقاً للمبادئ والقيم الدينية والقانونية

من أجل تماسك المجتمع والأسرة من دون التخلي عنها لأنها تشكل خطورة

كبيرة على المجتمع بصورة عامة .

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