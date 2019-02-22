فيفا يحرم تشيلسي من التعاقدات لمدة سنة !

2019/02/22 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، منع نادي تشيلسي الإنجليزي،

من ضم لاعبين جدد خلال فترتين مقبلتين للانتقالات.

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