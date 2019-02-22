وثائق.. طلب الصحة برفع التسكين وزيادة مخصصات الخطورة لهذا المبلغ

2019/02/22 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: افرات نيوز} خاطب وزير الصحة والبيئة، علاء العلوان، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بزيادة مخصصات الكوادر التمريضية ورفع التسكين الوظيفي عنها.

ودعا العلوان أمانة مجلس الوزراء ببيان الرأي حول إمكانية منح وتسمية ذوي المهن الصحية والتمريضية العاملين في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات كافة المخصصات البالغة 30% من ضمن صلاحية الوزير علماً ان هذه الكوادر، تتقاضى مخصصات خطورة مهنية والبالغة 50% ممنوحة من قبل أمأنة مجلس الوزراء وان الكلفة التخمينية تبلغ لهذه المخصصات 27 مليار دينار شهرياً أي ما يعادل 324 مليار دينار سنوياً ولا مانع لدى الوزارة من منحهم هذه المخصصات ونؤيد منح تلك المخصصات قدر تعلق الأمر بالوزير".يذكر أن محافظات عدة شهدت تنظيم عدد من وقفات الإضراب عن العمل في مؤسساتها الصحية خلال اليومين الماضيين والتي تطالب الحكومة المركزية باحتساب مخصصات الخطورة بنسبة 100 بالمائة ورفع التسكين عن الدرجات الوظيفية.انتهى

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