2019/02/22 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اسعار النفط ترتفع بدعم من استمرار خفض الإمدادات من منظمة "أوبك"

22/02/2019 13:37:00 PM |

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واع / بغداد / متابعة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، الجمعة، بدعم من استمرار خفض الإمدادات من منظمة "أوبك" والمستقلين، وآمال باحتمال توصل واشنطن وبكين قريبا إلى نهاية للنزاع التجاري القائم بينهما.

وبلغت عقود مزيج "برنت" العالمي، بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش، 67.15 دولار، بزيادة قدرها 8 سنتات عن التسوية السابقة، كما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بواقع 10 سنتات، إلى 57.06 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

لكن على الرغم من هذا، ظلت الأسعار دون مستوى ذروة 2019، الذي بلغته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سجل في الاسبوع الماضي مستوى قياسيا، عند 12 مليون برميل يوميا، وارتفعت صادراتها أيضا.

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