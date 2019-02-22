2019/02/22 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الاعمار يناقش مع نواب الأنبار استئناف العمل بالمشاريع الخدمية

يتبع***********************

بغداد اليوم- بابل

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة (22 شباط 2019)، صوراً لمتنزه ’’الأستاذة’’ الذي قالوا إنه يقع وسط مدينة الحلة، وهو ’’يغرق بالمياه الاسنة منذ أكثر من 20 يوماً، بسبب مياه الامطار&

بغداد اليوم- خاص

يبدو أن مسلسل هجرة الاقليات من العراق لم يتوقف حتى الان، بل على العكس تماماً، اذ شمل هذه المرة طائفة الصابئة المندائيين، الذين شكوا من اسباب عدة دفعتهم للهجرة.

خالد ناجي رئيس مجلس شؤون الصابئة المندائيين في الديوانية، الذي قرر

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت أمانة بغداد، الجمعة (22 شباط، 2019) اطلاق حملة لازالة اللوحات الاعلانية التي المنصوبة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة البلدية.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بلدية الشعلة باشرت بإزالة اللوحات ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الاعمار يناقش مع نواب الأنبار استئناف العمل بالمشاريع الخدمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الاعمار يناقش مع نواب الأنبار استئناف العمل بالمشاريع الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).