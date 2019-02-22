2019/02/22 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم الجمعة، اطلاق حملة لإزالة اللوحات الإعلانية التي تم نصبها في الشوارع بشكل مخالف للقوانين والأنظمة البلدية.وقالت الامانة في بيان تلقت"العهد نيوز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة العاصمة.. أزالة اللوحات الإعلانية المخالفة للضوابط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة العاصمة.. أزالة اللوحات الإعلانية المخالفة للضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).