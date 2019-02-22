تراجع اسعار النفط عن أعلى مستوياته هذا العام

2019/02/22 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها لعام 2019 بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية زيادة كبيرة في مخزونات الخام وانتاجا قياسيا، كما تأثرت السوق بالقلق

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