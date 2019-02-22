بالصور.. النجدة النهرية تنقذ امرأة رمت بنفسها مع طفليها من أعلى جسر الائمة في بغداد

2019/02/22 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - بغداد

تمكنت قوة من النجدة النهرية، اليوم الجمعة، من إنقاذ حياة امرأة رمت بنفسها مع طفليها من أعلى جسر الائمة في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت مديرية نجدة بغداد، في بيان لها اليوم، إن "دورياتها تمكنت من انقاذ امرأة القت نفسها بالنهر بعد أن القت باثنين من اطفالها، من اعلى جسر الائمة".مشيرةً الى "انقاذ المرأة مع طفل واحد عمره 4 سنوات، وأن البحث لايزال جارياً عن الطفل الثاني، من قبل مفارز الغواصين لمديرية نجدة بغداد".وأردف البيان، بأنه تم نقل المرأة وطفلها، بسرعة الى المستشفى، وأن الطفل حاليا تحت العناية المركزة في مستشفى الكاظمية.

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