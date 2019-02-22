2019/02/22 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتلال يقمع المشاركين في مسيرة إحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي قناة الغد.

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