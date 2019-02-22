مناورات ايرانية في مياه الخليج لاستعراض صواريخها البحرية

2019/02/22 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بدأت القوات البحرية الإيرانية, الجمعة, تدريبات بحرية واسعة النطاق في مدخل الخليج، تتضمن أول إطلاق لصواريخ كروز من غواصات، في وقت يشهد تزايدا في التوتر مع الولايات المتحدة.وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية, اليوم (22 شباط 2019), إن “أكثر من 100 سفينة ستشارك في المناورات العسكرية التي ستستمر ثلاثة أيام في منطقة […]

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