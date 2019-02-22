الكونغرس الأميركي يصدر تقريرا “مثيرا للجدل” بشأن برنامج السعودية النووي

2019/02/22 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصدرت لجنة الرقابة والإصلاح داخل مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، في الآونة الأخيرة، تقريراً مثيراً للجدل يتناول برنامج الطاقة النووية السعودي، وقد استندت فيه على تسريبات عدّة تتحدّث عن عزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السماح لشركات أمريكية بتزويد المملكة العربية السعودية بتكنولوجيا نووية حسّاسة لدعم هذا البرنامج.ويرسم التقرير، عملياً، رؤية موجّهة […]

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