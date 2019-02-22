2019/02/22 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مراسل الغد: الفلسطينيون في الخليل يحاولون دخول شارع الشهداء المغلق منذ 1994

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مراسل الغد: الفلسطينيون في الخليل يحاولون دخول شارع الشهداء المغلق منذ 1994 قناة الغد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل الغد: الفلسطينيون في الخليل يحاولون دخول شارع الشهداء المغلق منذ 1994) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل الغد: الفلسطينيون في الخليل يحاولون دخول شارع الشهداء المغلق منذ 1994) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).