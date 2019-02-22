زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب الإكوادور

2019/02/22 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة شرق الإكوادور، أكدت ذلك هيئة المسلح الجيولوجي الأمريكية.وبحسب الهيئة، تم رصد الهزات الأرضية في تمام الساعة 10:17 بالتوقيت العالمي (13:17 بتوقيت موسكو) على بعد 132 كيلومترا من مدينة بالورا في الإكوادور، وتواجدت بؤرة الزلزال على عمق 152 كيلومترا.هذا ولم ترد أي أنباء حول حدوث أضرار مادية […]

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