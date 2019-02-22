التعليم العالي تناقش آليات تنفيذ برنامجها الحكومي الخاص بالجامعات

2019/02/22 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آليات تنفيذ برنامجها الحكومي في الجامعات ضمن المدد الزمنية التي حددتها.

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