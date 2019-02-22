تفعيل ستراتيجية تطوير القطاع الخاص .. حلا لمشكلة البطالة المتفاقمة

2019/02/22 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تفعيل ستراتيجية تطوير القطاع الخاص ، لحل مشكلة تزايد البطالة وما يقابلها من نقص في فرص العمل في المجتمع .

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